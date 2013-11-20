ЦИК не имеет замечаний к действиям членов ОИК — Охендовский

Об этом, как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Троем Лулашником, сотрудниками Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады, а также экспертом проектов офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Он информировал о ходе организации и подготовки повторных выборов народных депутатов Украины 15 декабря 2013 года: в частности, формировании состава пяти окружных избирательных комиссий, завершении регистрации кандидатов в народные депутаты.

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Охендовский подчеркнул, что сегодня вся деятельность Комиссии направлена на то, чтобы «избежать тех досадных случаев, которые не дали возможности установить результаты волеизъявления в пяти одномандатных округах, доказать и украинскому обществу, и международному сообществу способность государства проводить свободные, честные и прозрачные выборы».

«Следовательно, есть все основания ожидать, что впоследствии мы сможем гордиться проведенными выборами, результаты которых планируем объявить до 30 декабря, как того требует от нас закон», - сказал председатель ЦИК.

Охендовский напомнил о старте пилотного проекта по дистанционному обучению членов избирательных комиссий. «На сегодняшний день мы имеем лишь положительные отзывы членов окружных избирательных комиссий как относительно его возможностей, так и относительно проведенного семинара в целом», - подчеркнул председатель ЦИК. При этом он констатировал, что учебный пилотный сайт уже посетили более 5 тысяч пользователей, и не в последнюю очередь благодаря указанным мероприятиям

Значительную часть общения его участники посвятили теме изменений к избирательному законодательству Украины. В частности, высказывая свое виденье будущего действующего Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», председатель ЦИК подчеркнул, что, на его взгляд, Верховная Рада Украины уже уделяет самое серьезное внимание тем изменениям, которые предлагали внести в него в своих заключениях Венецианская комиссия и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, и которые отображены в уже принятом в первом чтении законопроекте.

Лулашник отметил, что “для Украины, и для Канады очень важно, как пройдут повторные выборы народных депутатов 2013 года”.

Участники встречи также обсудили возможность установления в ближайшем будущем партнерских отношений между органами администрирования выборов Украины и Канады.