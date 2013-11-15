Из "Батькивщины" выгнали экс-нардепа, который пошел на выборы в 132-м округе
Народный депутат парламента VI созыва Михаил Соколов исключен из партии "Батькивщина" после того, как он без согласования с руководящими органами "Батькивщины" принял решение баллотироваться в народные депутаты по 132-му избирательному округу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политсилы.
"Как известно, в этом округе единым кандидатом от оппозиционных сил выдвинут Аркадий Корнацкий. Таким образом, Соколов, став конкурентом единого оппозиционного кандидата, перешел на сторону власти с целью распылить голоса избирателей", - заявили в пресс-службе.
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"Исключить Соколова Михаила Владимировича из членов партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" за невыполнение уставных требований, измену интересам партии и действия, которые наносят вред ее авторитету", - говорится в решении Президиума Политического совета партии.
Как сообщал УНИАН, бюро Черкасской областной организации ВО «Батькивщина» 5 ноября исключило из партии Валентина Куземенского, который нарушил решение съезда партии о выдвижении единым кандидатом на повторных выборах по избирательному округу №194 прошлогоднего победителя выборов Николая Булатецкого и зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 194 округу как самовыдвиженец.