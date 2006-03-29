Каськив идет в отставку

Лидер партии "Пора" Владислав КАСЬКИВ намерен сложить полномочия председателя политсовета, сообщает “Украинская правда”.

По словам В.КАСЬКИВА, официальное заявление об отставке с должности председателя политсовета он сделает в среду, 29 марта.

21 марта на пресс-конференции лидер "Поры" пообещал, что если блок "ПОРА-ПРП" не преодолеет трехпроцентный барьер, его пребывание на должности председателя политсовета будет невозможным.

"Я свое намерение подтверждаю. Очевидно, что эта избирательная кампания была ошибочной, и если мы с задачей не справились, то, как политики нового поколения, должны за это нести ответственность", – сказал В.КАСЬКИВ.

По последним данным, после обработки ЦИК 91,52% протоколов участковых избирательных комиссий “Гражданский блок ПОРА-ПРП” набрал на выборах в Верховную Раду Украины 1,50% голосов избирателей.