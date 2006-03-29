Каськив идет в отставку
Лидер "Поры" считает, что проигрыш на выборах делает невозможным пребывание на должности
Лидер партии "Пора" Владислав КАСЬКИВ намерен сложить полномочия председателя политсовета, сообщает “Украинская правда”.
По словам В.КАСЬКИВА, официальное заявление об отставке с должности председателя политсовета он сделает в среду, 29 марта.
21 марта на пресс-конференции лидер "Поры" пообещал, что если блок "ПОРА-ПРП" не преодолеет трехпроцентный барьер, его пребывание на должности председателя политсовета будет невозможным.
"Я свое намерение подтверждаю. Очевидно, что эта избирательная кампания была ошибочной, и если мы с задачей не справились, то, как политики нового поколения, должны за это нести ответственность", – сказал В.КАСЬКИВ.
По последним данным, после обработки ЦИК 91,52% протоколов участковых избирательных комиссий “Гражданский блок ПОРА-ПРП” набрал на выборах в Верховную Раду Украины 1,50% голосов избирателей.