Экс-депутат поддержал идею отгородить ложу прессы от зала заседаний ВР

По его словам, сегодняшний инцидент со сбросом листовок из ложи прессы свидетельствует о том, что рано или поздно на головы депутатам может упасть и что-то болеетяжелое, например, фотоаппарат, ноутбук или даже массивная телекамера. Таким образом, депутаты не защищены от случайного падения тяжелых предметов или преднамеренных действий психически неуравновешенных людей.

«По собственному депутатскому опыту скажу, что с точки зрения безопасности, те десятки камер весом килограммов по десять, еще и на штативах, десятки фотоаппаратов и ноутбуков на парапете ложи прессы пока только чудом не падали на головы депутатам. А несмотря на любовь или ненависть к депутатской деятельности отдельных персонажей, депутаты все таки живые люди. Только не будем забывать, что сессионный зал — это еще и рабочее место, и оно так же подпадает под нормативы охраны труда, как и рабочее место у станка. Поэтому сегодняшние листовки — лишь намек на то, что в случае появления на балконе человека неуравновешенного,никакой оператор не защитит от него свою камеру, чтобы она вдруг не упала в сессионный зал», — сказал Цыбулько.

В то же время, эксперт видит и плюсы в том, что ложа прессы и балкон для гостей Верховной Рады могут быть отгорожены от зала заседаний стеклом.

«Посмотрим и на практическую сторону такой выгородки балкона. Например, в парламент можно будет пускать кого угодно, кто хочет посмотреть сессионный зал, и даже поприсутствовать при работе парламента, заплатив, разумеется, какие-то экскурсионные деньги. Так делается во многих парламентах мира», — отметил экс-депутат.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в сессионном зале парламента человек, который находится в ложе прессы, кричал: «Юле — волю!» и бросал сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьера. Позже выяснилось, что это был помощник депутата Олега Ляшко. После жалоб депутатов спикер Владимир Рыбак заявил, что уже дал распоряжение отгородить ложу прессы от сессионного зала стеклом.