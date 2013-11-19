Рыбак пригрозил оградить ложу журналистов стеклом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пообещал отгородить ложу прессы в сессионном зале стеклом.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале вечернего заседания парламента народный депутат от Партии регионов Михаил Мироненко заявил, что “сверху (из ложи прессы - УНИАН) постоянно что-то летит”. “Упал какой-то тяжелый предмет только что. Я прошу вас принять меры какие-то”, - сказал он, обращаясь к Рыбаку.

В ответ председатель ВР, шутя, сказал, что пересадит журналистов в ложу, которая расположена над оппозиционными фракциями.

В то же время, народный депутат от Партии регионов Александр Стоян отметил, обращаясь к Рыбаку, что еще “месяц назад” предлагал “сделать возможность для нормальной работы депутатов” после того как из ложи прессы на депутатов от ПР упала крышка фотоаппарата.

“Сегодня летят плакаты. Я уже не говорю о том, что плакаты с лицом Тимошенко. Депутаты вынуждены были ходить по лицу уважаемой оппозиционерки”, - сказал Стоян.

Он призвал отгородить ложу прессы «каким-то ограждением».

В свою очередь, Рыбак заверил депутатов, что тот человек, который сегодня разбрасывал листовки с изображением Тимошенко, больше в парламент не попадет.

“Я дал команду, мы закроем стеклом (ложу прессы — УНИАН)... Я дам такую команду”, - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, в сессионном зале парламента человек, который находится в ложе прессы, кричал: “Юле - волю!” и бросал сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Он начал бросать открытки во время выступления народного депутата от Партии регионов Анны Герман.

На этих листовках также, кроме изображения Тимошенко и надписи “Юле - волю!”, написано: “Андрей Лозовой. Радикальная партия Ляшко”.