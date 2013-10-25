Польша считает, что Украина "жонглирует и затягивает время" в вопросе Тимошенко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что украинские власти в вопросе освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "жонглируют и затягивают время", что может иметь негативные последствия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, на брифинге после завершения двухдневного саммита Европейского Союза в Брюсселе Туск сказал, что "трудно представить" ситуацию, когда Тимошенко "принудительно вывезут за границу на принудительное лечение".

"До сих пор поведение властей в Украине было недостаточным и неудовлетворительным. Имеем по временам впечатление, что происходит жонглирование и игра со временем", - заявил Туск.

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По его словам, "если власти в Украине не поймут, что это дело должно быть решено, и чтобы это решение было приемлемо для Тимошенко, то это может иметь негативные последствия".

Польский премьер добавил, что "Тимошенко заинтересована, чтобы дождаться (подписание Соглашения об ассоциации - УНИАН), она заинтересована, чтобы сближение Украины и ЕС стало совершенным фактом. И, наверное, она была бы против того, чтобы ее ситуация не помешала этому историческому моменту - сближению Украины и Европы".

"Но Польша будет тем локомотивом, который доведет до счастливого конца - сближения Украины и Европы", - добавил глава правительства Польши.