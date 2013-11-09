В ПР не хотят, чтобы закон о лечении Тимошенко стал формой ухода от ответственности для преступников

Абсолютно все законопроекты оппозиции о лечении осужденных за границей являются юридически несовершенными и требуют доработки. Такое мнение в эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Интер» высказал народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владимир Олейник.

«Все предложения оппозиции, а это четыре законопроекта по решению вопроса Юлии Тимошенко, оказались юридически несовершенными. И если мы дадим волю, суды будут отпускать за деньги кого угодно», - отметил он.

«Мы предложили, поскольку нельзя принять за основу ни один законопроект: давайте направим на доработку, создадим рабочую группу. И, найдя компромисс, можно зайти в сессионный зал и сказать: есть политическая воля, давайте проголосуем», - добавил Владимир Олейник.

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Однако, по его словам, закон о лечении осужденных за границей не должен стать формулой для ухода от ответственности за совершение преступлений.

«Пэт Кокс и Александр Квасьневский сказали: за основу возьмите Анжелы Лабунской (законопроект. - Ред.) и ищите там компромисс и дополнения. Из уст Юлии Тимошенко мы услышали указание: никакой дискуссии, никакого обсуждения, принимать проект Анжелы Лабунской за основу и в целом. Это так, как говорили нам Александр Квасьневский и Пэт Кокс? Нет. Поэтому уже в понедельник мы должны начинать работать. Но не имитировать работу, потому что у меня есть четкое убеждение: лидеры оппозиции не хотят, чтобы Юлия Тимошенко выходила (на свободу. - Ред.). Потому что она придет и, прежде чем вступить в конкуренцию с нами, разберется с теми, кто не выполнял ее указания, и, конечно, они этого боятся», - резюмировал народный депутат.