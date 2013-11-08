Экс-министр предлагает отправить Тимошенко лечиться, а потом думать над законом

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, пишет Украинская правда.

"Нашим уважаемым депутатам сегодня нужно принять закон, который бы позволял выезд на лечение. Но есть два важных условия", - заявил Огрызко.

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"Первое. Там не может быть глупостей на предмет того, что украинский парламент заставляет какую-то страну выполнять какие-то действия. Такого не бывает. Международное право такого не предусматривает", - сказал он, имея в виду, что нельзя обязывать Германию брать на себя ответственность.

"Второе. Там должна быть одна, но очень важная статья. Для себя я сформулировал ее следующим образом: вопрос об условиях и порядке освобождения от юридической и политической ответственности осужденных, находящихся на лечении за границей, будет урегулирован Верховной Радой в течение 6 месяцев с момента вступления в силу данного закона", - добавил экс-министр

"Это означает, что все стороны конфликта могут сказать: "Мы не победили, но мы и не проиграли", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Миссия Европейского парламента в составе Кокса и Квасневского приехала в Украину в 25-й раз, чтобы попытаться найти решение дела Юлии Тимошенко.

8 ноября, в Верховной Раде с участием Кокса и Квасневского продолжались консультации руководства парламента и руководителей фракций.

Накануне, 7 ноября, оппозиция предложила проголосовать пакетом законы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, – закон о возможности лечения экс-премьера Юлии Тимошенко за границей, закон о прокуратуре и изменениях к избирательному законодательству.

Однако сегодня лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил УНИАН, что лишь после наработки материалов рабочей группой, созданной Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Партии регионов определится относительно голосования по поводу лечения Тимошенко за границей.

Ефремов утверждает, что оппозиция не готова голосовать за закон про прокуратуру, избирательное законодательство, а требует голосовать в первую очередь «за освобождение Тимошенко». «Они требуют, чтобы мы первые проголосовали за освобождение Тимошенко, а я говорю - дайте документ какой-нибудь, который соответствует законодательству и Конституции», - сказал Ефремов.