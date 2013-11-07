Регионал: принимать законопроект Лабунской пакетом - невозможно

"Пакетом (голосовать) невозможно. Потому что что-то в пакете скрытое такое, что противоречит Конституции. В частности, это те предложения по лечению за рубежом", - заявил Олийнык в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Что значит по-вашему пакет? Мы предлагаем доработать, принять за основу. Если сейчас будем брать за основу Лабунской законопроект, то его доработать невозможно. Мы нарушим 116 статью регламента. Потому что нельзя будет внести изменения в другие статьи, которых у нее нет. А это надо УПК изменить несколько статей, Уголовно-исполнительное законодательство...", - добавил он.

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"Выход из ситуации - прислушаться к советам Кокса-Квасьневского, которые сказали взять за основу Лабунской законопроект, но его доработать. Поэтому мы предложили направить на доработку", - заявил Олийнык.

"Для того, чтобы доработать законопроект Лабунской, нужно полчаса-час...", - отметил он.

Как известно, оппозиция требует проголосовать за пакет евроинтеграционных законов, в который входят законопроект о прокуратуре, изменения в избирательное законодательство и законопроект Анжелики Лабунской по лечению заключенных за рубежом (за основу).