Ехануров не сядет за один стол с Януковичем

После выборов «Наша Украина» сядет за стол переговоров только с «помаранчевой» командой, заявил премьер-министр, первый номер в избирательном списке блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ в прямом эфире программы «Иду на Вы» на телеканале «1+1» 21 марта вечером.

«Нужно быть человеком толерантным со своими прежними противниками, и садиться за стол (переговоров)», - подчеркнул он. Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что разделяет борьбу за парламентские места и работу в новоизбранном парламенте. «Если мы действительно ответственные люди, – сказал он, – то мы должны угомонить свои личные амбиции и хорошо понимать, что за нами стоят миллионы избирателей». При этом Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул: «Я имею в виду только «помаранчевую» команду».

Отвечая на вопрос, куда будут его первые визиты в случае, если он опять будет назначен на должность премьер-министра, Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что не собирается «экспериментировать», и посетит, как и раньше, Россию, Брюссель и Польшу.