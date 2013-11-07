К возврату денег Тимошенко и Лазаренко власть готова привлечь общественность

Об этом сказал народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Андрей Пинчук, комментируя позицию представителя Центра противодействия коррупции Дарии Каленюк, озвученную в СМИ.

«Мы готовы рассматривать любые предложения представителей общественности и негосударственных организаций, которые помогут вернуть в Украину незаконно выведенные средства Лазаренко и Тимошенко», - отметил депутат, которого цитирует пресс-служба партии.

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По его убеждению, в результате эффективного сотрудничества на часть возвращенных средств могли бы претендовать общественные организации, деятельность которых направлена на искоренение коррупции.

«Мы готовы рассматривать любые механизмы взаимодействия и сотрудничества. И если такая помощь будет существенной и эффективной, полагаю, что было бы справедливо, если бы на часть возвращенных в Украину средств могли рассчитывать и общественные организации, которые занимаются антикоррупционными или другими полезными проектами», - отметил Андрей Пинчук.

Он подчеркнул, что необходимо «учитывать любой прогрессивный мировой опыт, в том числе Казахстана и США, в деле возврата коррупционных средств и создавать надлежащие условия для общественного контроля и обеспечения прозрачности расходования денег».

«Сотрудничество власти в этом вопросе с общественными организациями может стать общей историей успеха», - подытожил политик.