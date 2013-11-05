Пресс-конференция Эмира Кустурицы и участников тура «Мы едины»

8 ноября в 16.30 в конференц-зале гостиницы «Русь» (Киев, улица Госпитальная, 4) состоится пресс-конференция участников тура «Мы едины».

В пресс-конференции примут участие кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица, лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, Владимир Шахрин (“Чайф”), Александр Чернецкий (“Разные Люди”), Валерий Гончаров (олимпийский чемпион, Украина), Валерий Чигляев (заслуженный артист Украины).

Заключительный концерт тура состоится 9 ноября в Киеве на площади Независимости. В концерте примут участие группы «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Братья Карамазовы» (Украина), Кубанский казачий хор (Россия) и Эмир Кустурица с музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra (Сербия).

В крупных городах Украины с 19 октября про шли концерты, посвящённые 70-летию начала освобождения страны от фашистских захватчиков. Организатором масштабного концертного тура выступила международная общественная организация «День Крещения Руси».

Концерты состоялись в Севастополе, Херсоне, Одессе, Черкассах , Луганске, Донецке, Харькове, Кировограде.

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