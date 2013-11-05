Колесниченко назвал Пискуна "подельником" Тимошенко
Экс-генпрокурор Святослав Пискун "по всей видимости" заявляется подельником экс-премьера Юлии Тимошенко.
Об этом заявил депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко во время полемики с депутатом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда.
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Соболев напомнил, что Пискун будучи генпрокурором закрыл дело против Тимошенко, которая возглавляла "Единые энергетические системы Украины" с 1995 по 1997 годы, по обвинению в уклонении от уплаты налогов, хищении бюджетных денег, служебной подлоге и покушении на растрату государственных денег.
Депутат уточнил, что по этому делу есть "оправдательное" решение Верховного суда, а Пискун был членом фракции Партии регионов.
В свою очередь, Колесниченко заявил: "Спасибо, за то, что напомнили про Пискуна. Подельника, по всей видимости".
Пискун уже несколько месяцев пребывает во Франции опасаясь преследования за закрытие дела Тимошенко по "ЕЭСУ".