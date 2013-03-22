Пискун отрицает, что выехал из Украины: Никто на меня не наезжал

Об этом он сказал, комментируя информацию СМИ о том, что экс-генпрокурор выехал за границу, сообщает ТСН.

С.Пискун, с которым удалось связаться по телефону, заверяет, что находится в Крыму, но при этом использует карту TrevelSim и от личной встречи отказывается. Экс-генпрокурор утверждает, что перенес операцию на сердце в Германии, и потому общение с журналистами ему запретили врачи. Он категорически опроверг, что причиной его возможной эмиграции может быть ультиматум генпрокурора Виктора Пшонки относительно дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко: "Никто на меня не наезжал... Плевать хотел на процессуальный дискомфорт. То дело, которое я когда-то закрыл, они тоже закрыли в январе, потом возбудили новое".

Продажу недвижимости на "Буковеле" он объяснил отсутствием зарплаты, при этом заверил, что дом в Киеве и в Крыму продавать не собирается. На вопрос, собирается ли он эмигрировать, С.Пискун ответил: "Если честно, мне не нравится то, что сегодня происходит с законами и правосудием в Украине... Но эмигрировать не могу, мне некуда ехать".