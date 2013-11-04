Всемирный конгресс украинцев призывает ЕС поддержать Украину на пути к ассоциации

Всемирный конгресс украинцев вместе с украинскими общинами диаспоры из 40 стран призвал высоких чиновников Европейского Союза поддержать подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной во время Третьего саммита Восточного партнерства 28-29 ноября 2013 г. в Вильнюсе.

Как сообщает сайт Конгресса, в письме, которое подписали президент СКУ Евгений Чолий и председатели составляющих организаций ВКУ, отмечается, что этот саммит станет выдающимся историческим моментом в отношениях Европы со странами Восточного партнерства и окончательным тестом для политики Восточного партнерства ЕС, в частности потому, что на этом мероприятии планируется подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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Как говорится в письме, это соглашение «дает уникальную возможность для европейской интеграции интеллектуального капитала, индустрии, рынка и природных ресурсов Украины. Гармоничная всемирная интеграция 20 миллионов украинцев диаспоры и их ценный вклад в развитие разных государств, в том числе и членов ЕС, является убедительным показателем огромных потенциальных преимуществ евроинтеграции Украины в ЕС».

Однако, отмечают в СКУ, «сейчас эта перспектива находится под угрозой из-за мощных сил в Украине и за ее пределами, которые намерены помешать евроинтеграции Украины и направить Украину в Таможенный союз и Евразийский экономический союз».

В ВКУ замечают, что в своей резолюции от 12 сентября 2013 г. Европейский парламент подчеркнул, что ЕС необходимо выполнить свои обязательства и в духе солидарности со странами Восточного партнерства, включая Украину, вмешаться и защитить их от открытого, тревожного и растущего давления России на них.

“Подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной является наиболее эффективным практическим действием, которое бы ЕС мог сделать, чтобы поддержать Украину как государство-партнера в это критическое время, – заявил президент ВКУ Чолий. – Это также подтвердило бы европейский характер населения Украины и дало мощный стимул к демократии и социальному прогрессу в Украине, стало важным шагом в дальнейшей модернизации и европеизации Украины и способствовало региональной безопасности, стабильности и благосостоянию”.

*** ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основан в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан как неправительственная организация со специальным консультативным статусом Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций.