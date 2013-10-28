Тимошенко могут помиловать уже после Вильнюсского саммита - политолог

В то же время судьба экс-премьера не станет преградой для подписания документа — полагает политолог Владимир Цыбулько.

«Я думаю, что один из вариантов освобождения Тимошенко — амнистия по случаю подписания ассоциации в Вильнюсе. Закон об амнистии будет сформирован, а его текст будет выписан таким образом, что Тимошенко будет подпадать под его действие. Это было бы компромиссом для всех», — сказал Цыбулько.

Говоря о вероятности ее баллотирования на должность президента в ходе избирательной кампании 2015 года, если ей будет предоставлена такая возможность, эксперт отметил, что сегодня Тимошенко несет большую угрозу для соратников по оппозиции, нежели для власти.

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«Тимошенко не несет никакой угрозы в политике, даже если будет баллотироваться. Если ей даже обеспечат такую возможность, главным сценаристом избирательной кампании она не станет. Скорее всего, ее результат будет сопоставим с результатом Виктора Ющенко в 2010 году на уровне 5%. Кроме того, нужно не забывать, что есть проблемы в середине партии, поскольку Тимошенко, поставив в руководстве Яценюка, пыталась застолбить себе место в президентской гонке. Но сегодня уже поздно говорить об участии Тимошенко в кампании. Яценюк фигурирует в исследованиях с вполне хорошими результатами, которые в ходе кампании могут отказаться лучше результатов самой Тимошенко», — пояснил эксперт.