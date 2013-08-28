Яценюк предлагает сократить Администрацию Президента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, эти проекты законов были отклонены провластным большинством на предыдущей сессии парламента. Согласно регламенту, они перерегистрируются для дальнейшего включения в повестку дня третьей сессии ВР.

«Батькивщина» требует первоочередного рассмотрения этих проектов законов на третьей сессии парламента.

Проект Закона «Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства» (№ 3122) предлагает, в частности, значительно ограничить предельную численность: Администрации Президента - до 200 чел. (в настоящее время 549), аппарата Верховной Рады - до 500 чел. (в настоящее время 1115), Секретариата Кабинета министров - до 400 чел. (в настоящее время более 700).

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Предлагается закрепить за Президентом право на временное проживание лишь на одной официальной резиденции, а также обеспечить передвижение лишь на самолетах регулярных международных и внутренних авиалиний.

Предусматривается ограничить пенсионное обеспечение Президента, народных депутатов, правительственных чиновников - максимальный размер пенсии, с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов.

Кроме того, предлагается запретить перекрытие дорожного движения во время проезда Президента, председателя Верховной Рады, премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц.

Предусматривается также продажа государственных резиденций и авиационной техники государственного авиационного предприятия «Украина», средства от которой будут направлены на финансирование защищенных расходов государственного бюджета.

Законопроект «Об антикоррупционной проверке чиновников всех уровней» (№ 3121) предусматривает обязательное декларирование доходов и имущества не только должностных лиц, но и членов их семей.

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В случае несоответствия официальных доходов должностного лица его реальным расходам и фактическому материальному положению проводится специальное расследование. Если по его результатам будет установлено, что причиной такого несоответствия является коррупционное правонарушение, должностное лицо привлекается к административной или к уголовной ответственности в соответствии с законом, и подлежит освобождению от должности. Если лицо подало заведомо недостоверную декларацию, она привлекается к уголовной ответственности.

В соответствии с законопроектом, к субъектам антикоррупционной проверки принадлежат, в частности, Президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр, министры, руководители центральных органов исполнительной власти, председатель СБУ, генеральный прокурор, должностные и служебные лица органов прокуратуры, СБУ, таможенной и налоговой служб, народные депутаты, депутаты местных советов, профессиональные судьи, члены Высшего совета юстиции, а также должностные и служебные лица других органов государственной власти.