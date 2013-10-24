Олейник обвинил оппозицию в нежелании отправить Тимошенко на лечение

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник, выступая с трибуны ВР в четверг, 24 октября.

«С целью выполнения требования ЕС по «вопросу Юлии Тимошенко» и прекращения спекуляций относительно лечения (заключенных. - Ред.), вчера я, как народный депутат Украины, на профильном комитете внес предложения о включении в повестку дня рассмотрения в комитете 2-х законопроектов – Мищенко и Лабунской по лечению осужденных граждан Украины за рубежом. Но председатель комитета (Кожемякин. - Ред.) и комитет категорически отказались поставить этот вопрос на голосование. И закрыли заседание комитета», - сообщил Владимир Олейник.

Он добавил, что глава профильного комитета А.Кожемякин заявил о регламентных нарушениях.

«Но, когда стоит вопрос о подписании Соглашения об ассоциации Украины, когда стоит вопрос о здоровье вашего лидера, - обратил внимание политик, обращаясь к представителям оппозиции, - то всякие ссылки на регламентные нормы – это цинизм, и этот цинизм вы проявляете лично. Есть два варианта такого вашего поведения: или вы категорически против подписания Соглашения (об ассоциации с ЕС. - Ред. ) и хотите его сорвать таким образом, или вы не хотите, чтобы Юлия Тимошенко лечилась, ибо вы боитесь, что она выйдет на волю и вам придется посмотреть ей в глаза».

«Еще более циничным был законопроект, который не поддержало большинство в этом зале, – это законопроект Яценюка (№2293), который он снял тайком, без публичных объяснений. В нем он предлагал, чтобы граждане Украины лечились под конвоем за рубежом, чтобы туда их доставляли в наручниках. Видимо, когда автор писал этот законопроект, то тайком представлял, как Юлию Тимошенко, его оппонента, будут отправлять под конвоем за границу», - добавил Владимир Олейник.

«Законопроекты Мищенко и Лабунской - несовершенны, их надо дорабатывать, и мы готовы это делать, при условии, что оппозиция будет активно участвовать в голосовании. Но эти законопроекты можно брать за основу», - отметил он.

«Мы должны этот вопрос рассмотреть в зале ВР и прекратить спекуляции. А граждане должны понять – оппозиция не является оппозицией против власти», - сказал депутат. «Вы – оппозиция против Украины и ЕС. Позор!» - подчеркнул политик, апеллируя к представителям оппозиционных фракций.