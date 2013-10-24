Сегодня Рада рассмотрит законопроекты о мирных собраниях и о прессе

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня в повестке дня есть законопроект о внесении изменения в ст. 22 закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2013 год” относительно реструктуризации фактической бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей.

Также ВР рассмотрит два законопроекта о свободе мирных собраний и законопроект об Общественном телевидении и радиовещании Украины, и законопроект о печатных средствах массовой информации.

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Законопроект о внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2013 год” также касается погашения задолженности за энергетические ресурсы, увеличение расходов Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, а также платежей по облигациям, финансированию инфраструктурных проектов.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам национальной безопасности, а также законопроект о внесении изменений в закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” (об обучении для работы на руководящих должностях окружных избирательных комиссий).