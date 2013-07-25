В этом году в Украине появилось еще 315 печатных СМИ

В первом полугодии нынешнего года Государственной регистрационной службой Украины было зарегистрировано 315 печатных средств массовой информации с общегосударственной, региональной и зарубежной сферами распространения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, также за этот период 128 печатных СМИ изменили свое название, состав учредителей, язык издания или сферу распространения, в связи с чем были перерегистрированы.

«Укргосреестр прилагает максимум усилий для упрощения регистрации периодических изданий. Так, подготовлен законопроект, которым планируется сократить срок регистрации с 30 до 15 рабочих дней и дать возможность заявителю более гибко подходить к процедуре регистрации», - сказала начальник Управления регистрации общественных формирований, государственной регистрации печатных СМИ и информационных агентств Государственной регистрационной службы Украины Елена Семеркина.

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В целом в Украине зарегистрировано 43 тыс. 630 печатных СМИ.