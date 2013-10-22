Рыбак объявил об исключении депутатов Павелко и Сергиенко из "Батькивщины"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил об исключении из фракции “Батькивщина” депутатов Андрея Павелко и Леонида Сергиенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление председатель ВР сделал на заседание парламента. Рыбак напомнил, что такое решение “Батькивщина” приняла еще 11 октября.

Как сообщал УНИАН, 11 октября на заседании фракции «Батькивщина» было принято решение исключить из фракции народных депутатов Сергиенко и Павелко.