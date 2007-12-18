Луценко надеется, что в Украине прекратятся танцы на могилах

«Заявление президента России - очередное свидетельство неосведомленности высших руководителей РФ о реальной истории Украины, они, к сожалению, и до сих пор находятся в плену старых, имперских идеологий». Об этом Официальному сайту Блока сказал народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий Луценко, комментируя последнее заявление Владимира Путина. Как известно, тот заявил, что «попытки украинской стороны героизировать военных преступников (имея в виду воинов УПА – ред.), дискриминация русского языка в Украине.. может существенно навредить двусторонним отношениям» России и Украины.

«Я бы не хотел строить отношения с Российской Федерацией на подобных заявлениях, - отметил Луценко, - Очевидно, отношения эти должны быть построены на взаимном уважении и праве на самоопределение, а лучше всего – на принципах добрососедства».

«Как лидер оранжевого Блока, могу заявить, что мы никогда не допускали и не допустим унижения воинов Красной Армии, но так же не хотел бы, чтобы кто-то допускал унижения тех людей, которые боролись за свободу Украины под флагами УПА, - заявил Юрий Луценко, - Надеюсь, чтобы эти позорные танцы на могилах прекратятся прежде всего в Украине, а затем, надеюсь, это поймут и наши соседи.