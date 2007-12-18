Путин в проблемах двусторонних отношений обвиняет Украину

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что существенные разногласия в двусторонних отношениях между двумя странами возникли из-за позиции Украины.

Об том говориться в послании В.ПУТИНА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. Документ обнародован на официальном сайте Президента России.

«Согласен, что взаимодействие России и Украины в гуманитарной области является очень важной составляющей стратегического партнерства наших стран. И состояние дел в этой сфере – наглядный показатель общей динамики двусторонних отношений», - говорится в послании.

«В то же время именно на этом направлении у нас, к сожалению, в последнее время возникли существенные разногласия. Причем «инициатива» исходит не из Москвы. Речь идет, прежде всего, о своеобразной трактовке украинской стороной событий нашей общей истории, героизации сотрудничавших с нацистами военных преступников, развязанной в ряде регионов Украины «войне» с историческими памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей, усиливающейся дискриминации русского языка, деятельности, направленной на раскол Украинской православной церкви. Эти недружественные шаги уже омрачают атмосферу отношений между нашими государствами. Более того, они могут нанести серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству на различных направлениях», - подчеркивается в документе.

В тоже время В.ПУТИН считает, что нет оснований для беспокойства, ранее высказанном В.ЮЩЕНКО, относительно положения дел в Библиотеке украинской литературы в Москве. «Хочу отметить, что правительство Москвы создало, по сути, образцовое учреждение культуры, в полной мере отвечающее культурным, образовательным и информационным запросам проживающих в российской столице украинцев. Причем буквально в последнее время значительно увеличилось число граждан, пользующихся услугами Библиотеки, существенно расширена ее культурная программа. Более того, Библиотека серьезно помогает литературой украинским общинам и в других городах Российской Федерации», - отмечает Президент РФ.

«Уверен, что правительство Москвы, оказывающее всестороннюю поддержку этому очагу украинской культуры в центре столицы, способно и впредь самостоятельно решать возникающие там проблемы и проводить соответствующую кадровую политику. При этом исходим из того, что Библиотека должна быть ориентирована исключительно на культурологическую деятельность и работать на благо укрепления атмосферы доверия между народами России и Украины», - добавил он.

Президент РФ также отметил, что при Библиотеке действует наблюдательный совет из числа активистов украинских общественных организаций, в который входит и представитель Посольства Украины в Российской Федерации.

«Надеемся, что и украинская сторона, в свою очередь, проявит должное внимание к учреждениям русской культуры на Украине. Нас, в частности, весьма беспокоит судьба Русского культурного центра во Львове, ставшего объектом регулярных нападений со стороны националистов. Причем ни один из многочисленных актов вандализма в отношении этого центра так и не был раскрыт местными правоохранительными органами. Уверен, что Ваше заинтересованное участие в данном вопросе поможет нормализовать ситуацию вокруг русской общины во Львове, что, безусловно, будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими странами», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он предложил В.ЮЩЕНКО дополнительно сориентировать соответствующий Подкомитет Российско-Украинской межгосударственной комиссии на оперативную проработку и решение всех возникающих в этой чувствительной сфере проблем, а также подготовку предложений по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме этого В.ПУТИН обратил внимание на то, что 22 ноября с.г. Совет глав правительств СНГ одобрил проект Решения Совета глав государств СНГ об объявлении 2008 года Годом литературы и чтения в Содружестве. «Реализация этого Решения призвана содействовать дальнейшему развитию библиотечного дела и национальных литератур, сотрудничеству в сфере книгоиздания, книгообмена и взаимного перевода в СНГ. Рассчитываем, что Украина присоединится к этой инициативе, способствующей взаимообогащению литературных контактов между нашими странами и предусматривающей проведение важных культурно-образовательных мероприятий на пространстве Содружества», - отмечает В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.