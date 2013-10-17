Родные Тимошенко надеются, что Янукович освободит ее

Об этом говорится в заявлении супруга экс-премьера - Александра Тимошенко и других членов семьи, размещенном на сайте "Батькивщины".

“Мы все очень надеемся, что у Президента хватит мужества освободить незаконно осужденного политзаключенного, женщину, которая нуждается в безотлагательном лечении, над которой в течение двух лет бесстыдно и безнаказанно издевается власть”, - подчеркивается в заявлении.

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Семья Тимошенко пишет: “Мы надеемся на то, что Президент как верующий человек, как мужчина прислушается к голосу своей совести и вынесет единственно правильное на это время, законное и позитивное решение в отношении Юлии и не упустит уникальный шанс воссоединения Украины с европейской семьей”.

В заявлении сказано, что “этого будет достаточно для того, чтобы Президент снял с себя многочисленные подозрения в личной заинтересованности относительно изоляции Юлии Тимошенко - бывшего премьер-министра и политического конкурента”.

Учитывая важность для Украины подписания Соглашения с ЕС об ассоциации, Тимошенко публично согласилась на официальное предложение Пэта Кокса и Александра Квасневского о лечении за рубежом, напоминают авторы заявления.

Как также сказано в заявлении, специалисты клиники «Шарите» предупредили, что после двух лет болезни единственным шансом на успешное лечение Тимошенко является операция.

“Все уголовные дела в отношении Юлии Тимошенко являются незаконными, заказными, сфабрикованными и политически мотивированными. Такими же являются решения подконтрольных Администрации Президента судов”, - продолжают авторы заявления.

Они пишут: “Невиновность Юлии Тимошенко подтверждена большим количеством юридических документов, экспертиз, выводов правозащитных организаций и решением Европейского суда по правам человека. Между тем, незаконно арестованная Юлия Тимошенко продолжает находиться под стражей, что привело к негативным последствиям для здоровья”.

Семья Тимошенко выражает благодарность “Юлии за то, что она прислушалась к нашим постоянным и настойчивым просьбам относительно согласия о временном выезде на лечение за границу, вероятно, в Германию”. “Мы все прекрасно понимаем, что означает для политика такого уровня даже временный выезд из страны, даже для прохождения необходимого и сложного лечения и медицинской реабилитации. Между тем, сегодня мы также понимаем, что если операция будет отложена, а Юлии придется остаться в заключении в Харькове, то существуют опасность ее жизни и угроза инвалидности”, - говорится в обращении к Януковичу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, Янукович пообещал подписать закон, который позволит выезд Тимошенко за границу на лечение.

Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нужный закон, и пока нет закона, который бы позволил выехать Тимошенко за границу. «Как только этот вопрос будет решен в парламенте и на стол мне ляжет соответствующий закон, естественно, я его подпишу», - сказал Президент.

Он добавил, что саму процедуру выезда за границу Тимошенко уже решит суд, потому что, каким оно будет, он сказать пока не может.

Янукович заявил, что в том, что закон не был рассмотрен и подписан, «виновата только оппозиция, которая не захотела тогда его рассматривать». Об этом Президент сказал с улыбкой и развел руками.