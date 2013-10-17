Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович пообещал подписать закон, который позволит Тимошенко лечиться в Германии

Президент Украины Виктор Янукович обещает подписать закон, согласно которому экс-премьер-министру Юлии Тимошенко будет разрешено выехать за границу на лечение. Об этом он заявил на брифинге в Светлодарске Донецкой области.

Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нуженый закон, и пока нет закона, который бы позволил уехать Тимошенко за границу.

«Как только этот вопрос будет решен в парламенте, и на стол мне ляжет соответствующий закон, естественно, я его подпишу», - сказал Президент.

Дефолта в США не будет: Обама подписал проект бюджета

Президент США Барак Обама подписал проект бюджета, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышения лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт.

Документ предусматривает финансирование госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат Конгрессу о результатах к 13 декабря.

Обвиняемый в убийстве в Бирюлево: Я не согласен. Я не убивал

Азербайджанец Орхан Зейналов, подозреваемый в убийстве жителя столичного района Бирюлево Западное Егора Щербакова, отказался от показаний.

«Я не согласен. Я не убивал», - заявил Зейналов через переводчика. Также он попросил освободить себя из-под стражи под залог, не уточнив сумму, которую имеет.

Адвокат Крашковой говорит, что экс-коллеги Дрыжака придумывают ему алиби

Сотрудник Врадиевского райотдела милиции лейтенант Алексей Поплужный заявил, что утром 27 июня (после совершения преступления - ред.) Ирина Крашкова обвинила его в изнасиловании и избиении.

"На уточняющий вопрос "Кто именно?" она сказала, что это был Поплужный. А я стоял в тот момент на входной двери и был потрясен и сказал ей: "Я - Поплужный". На услышанное она сказала: "Нет, не ты". она сказала, что это работник милиции, который живет у военкомата. На уточнение: "Полищук?" она сказала "Да, Полищук". На вопрос "Кто еще был?" ​​она ответила - "Дрыжак". На уточняющий вопрос: "Какой Дрыжак старший или младший?" она ответила, что это был Евгений", - сообщил Поплужный.

3% украинцев живут на 20 гривен в сутки

Около 3% украинцев проживают за чертой бедности. Об этом сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Людмила Черенько.

«2,9% украинцев живут за чертой бедности, это около 20 грн в сутки», - сказала она. По словам Черенько, по данным первого квартала 2013 года, в Украине проживает 25,6% бедных, меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Эксперт сообщила, что, согласно данным исследования бедности в 2012 году, центром бедности в стране является северо-западный и юго-центральный регионы, а более благополучная ситуация - в центре и на востоке.

Тренер сборной Сан-Марино ушел с поста

Вслед за тренером сборной Польши Вальдемаром Форналиком, со своего поста ушел Джампаоло Мацца, который тренировал футболистов Сан-Марино в течение 15 лет.

Уровень радиации на АЭС "Фукусима" вырос в 70 раз за два дня

По данным оператора станции, энергетической компании "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), содержание стронция и других бета-излучающих веществ там составляет 1400 беккерелей на литр. Это почти в 30 раз превышает предельную норму для воды, которую можно сбрасывать в море. Проба, согласно сообщению, бралась в 150 метрах от берега океана.