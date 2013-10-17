Дефолта в США не будет: Обама подписал проект бюджета

Президент США Барак Обама подписал проект бюджета, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт.

Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает финансирование госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат Конгрессу о результатах к 13 декабря.

Ранее сенат и палата представителей Конгресса США после долгого противостояния приняли компромиссный законопроект, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт. Голосование завершилось менее чем за два часа до наступления 17 октября - дня, когда, по данным Минфина, в американской казне могло не остаться средств на выполнение внешних обязательств.

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При голосовании в сенате законопроект поддержал 81 законодатель, против высказались 18. В контролируемой республиканцами палате представителей за принятие документа проголосовали 285 конгрессменов, против - 144.

Причиной нынешнего кризиса стали разногласия по поводу реформы здравоохранения - одной из важнейших инициатив Обамы. Республиканцы в конце сентября отказались утверждать бюджет без пунктов о ее отмене или переносе сроков вступления в силу. В итоге с начала нового финансового года 1 октября федеральные органы власти были частично закрыты: нарушилась работа министерств и ведомств, перестали работать музеи и национальные парки.

Противостояние двух партий в Конгрессе также поставило под угрозу возможность госзаимствований и выполнение внешних обязательств. Республиканцы грозили не повысить потолок госдолга, составляющий сейчас 16,7 трлн долларов. Оппоненты Обамы предлагали не повышать потолок госдолга, а сокращать расходы, однако перед угрозой дефолта им пришлось идти на уступки.

Дефолт одного из самых надежных в мире заемщиков мог привести к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой депрессии и катастрофическим последствиям, отмечали в Минфине.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch поставило суверенный рейтинг США на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что прекращение финансирования госучреждений обошлось американской экономике как минимум в 24 млрд долларов.