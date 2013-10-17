Адвокат Крашковой говорит, что экс-коллеги Дрыжака выдумывают ему алиби

Как передает корреспондент УНИАН, Поплужный сообщил об этом журналистам 17 октября возле здания суда.

В частности, он сообщил, что 27 июня утром в составе следственно-оперативной группы выехал в райбольницу, где была Крашкова. Она сообщила, что над ней совершили преступление сотрудники милиции.

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"На уточняющий вопрос "кто именно?" она сказала, что это был Поплужный. А я стоял в тот момент на входных дверях и был ошарашен, и сказал ей: "я - Поплужный". На услышанное она сказала: "нет, не ты". Она сказала, что это работник милиции, который живет возле военкомата. На уточнение "Полищук"? она сказала "да, Полищук". На вопрос "кто еще был?" она ответила - "Дрыжак". На уточняющий вопрос "какой Дрыжак старший или младший?" она ответила, что это был Евгений", - сообщил Поплужный.

Однако во время судебного заседания Крашкова, по словам ее представителя в суде Руслана Радецкого, опровергла сказанное Поплужным.

"Ирина в судебном заседании опровергла это. И Поплужный сказал, что он был в дверях, поэтому слышал он это или нет... Это во-первых, во-вторых, нужно учесть состояние Ирины, она была с рассеченной верхней губой, которая не позволяла нормально говорить,поэтому Поплужный, скорее всего выдумывает это все для того, чтоб создать алиби своим бывшим коллегам", - сказал Радецкий.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.