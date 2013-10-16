«Батькивщина» требует для Тимошенко избирательного правосудия - Чечетов

Так прокомментировал заявление Всеукраинского объединения «Батькивщина» о том, что помиловать экс-премьера можно, не принимая дополнительных законов, лишь указом Президента Украины, народный депутат, первый заместитель Председателя парламентской фракции ПР Михаил Чечетов.

«Похоже, в «Батькивщине» забыли, что они уже несколько лет и в Украине, и в Европе всем прожужжали уши проблемой так называемого избирательного правосудия. И вот теперь эта партия публично потребовала именно этого от Президента Украины – ведь помилование является элементом процесса правосудия. Соратники Юлии Тимошенко, требующие ее освобождения под предлогом лечения за границей, при этом отказываются принимать закон, открывающий такую возможность для всех украинских заключенных. Они требуют для своего лидера уникального правового акта. Но ведь ни в одной цивилизованной стране мира не принимаются законы под одного человека. Получается как у Джорджа Оруэлла: все равны, но некоторые равнее», – заявил народный депутат.

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«Судебные решения о тюремном заключении бывших премьеров не являются чем-то необычным для многих европейских стран – например, Исландии, Хорватии, Италии. Но ведь президент Италии, несмотря на все заявления осужденного Сильвио Берлускони и его однопартийцев, не собирается издавать указ о помиловании экс-премьера», – сообщил он, сообщает пресс-служба ПР.

По его мнению, вопрос о возможности лечения за границей украинских осужденных необходимо отработать на законодательном уровне. «Подавайте законопроект, и мы посмотрим, - обратился Михаил Чечетов к представителям оппозиции. – Но принятие такого закона не должно быть способом уклонения от уголовной ответственности или отбытия наказания за совершенные преступления. Так что давайте будем честными, господа оппозиционеры».