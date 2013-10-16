Оснований для освобождения Тимошенко нет - регионал

Комментируя продление миссии Кокса и Квасьневского, народный депутат отметил: «Отсрочка этого отчета свидетельствует о том, что основные требования, которые были выдвинуты ЕС к украинской власти, к парламенту, выполняются».

В то же время, говоря о вопросах Юлии Тимошенко, он сказал, что экс-премьер не может быть помилована, ведь не прошла половина срока ее заключения. Поэтому сравнивать ее вопрос с вопросом Юрия Луценко не стоит. Владимир Сальдо также напомнил, что «Юлия Тимошенко не компенсировала потери, которые нанесла ее деятельность Украине». И добавил, что, кроме того, есть еще и незавершенные дела в отношении экс-премьера, которые до сих пор рассматриваются в судебных инстанциях, сообщает пресс-служба ПР.

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«Поэтому для помилования не хватает соответствующих условий», - отметил парламентарий.

Он также напомнил, что прецедентов, чтобы предоставить возможность заключенному выехать за границу на лечение, в нашей стране еще не было. И одновременно обратил внимание на то, что «для того, чтобы Юлия Тимошенко могла выехать за границу на лечение законно, нужно принять ряд законодательных актов. Но их сегодня еще нет, и создается впечатление, что оппозиция не слишком стремится над ними работать. Оппозиция только говорит о том, что это нужно, но ничего не делает в этом направлении, перекладывая всю ответственность на власть. Хотя именно оппозиция должна разработать комплекс законопроектов, который бы дал возможность создать в Украине условия для того, чтобы заключенные, в случае необходимости, если на месте это невозможно обеспечить, могли лечиться за границей. Но кажется, что оппозиционерам лучше, чтобы экс-премьер была в заключении. Ведь если она выйдет на свободу, появится серьезный конкурент у Арсения Яценюка», - акцентировал внимание Владимир Сальдо.

Он высказал мнение, что вопрос Юлии Тимошенко не является приоритетным в направлении подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Политик также отметил, что сейчас в Украине обеспечиваются все условия для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.