К Тимошенко завтра в больницу приедут Томбинський и Пайетт - «Батькивщина»

21:57, 15 октября 2013
Политика
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В центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове для встречи с экс-премьер- министром Украины Юлией Тимошенко завтра, 16 октября, прибудут глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинський и посол США Джеффри Пайетт.

Послы ЕС и США завтра встретятся с Тимошенко / Фото: Обозреватель

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».

Послы ЕС и США прибудут в медучреждение, в стационаре которого находится Тимошенко, около 11:30.

О продолжительности встречи не сообщается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, 4-часовую встречу в ЦКБ «Укрзализныци» с Тимошенко провели председатель политсовета ВО «Батькивщина», руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель Центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов.

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