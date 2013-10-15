К Тимошенко завтра в больницу приедут Томбинський и Пайетт - «Батькивщина»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».

Послы ЕС и США прибудут в медучреждение, в стационаре которого находится Тимошенко, около 11:30.

О продолжительности встречи не сообщается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, 4-часовую встречу в ЦКБ «Укрзализныци» с Тимошенко провели председатель политсовета ВО «Батькивщина», руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель Центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов.