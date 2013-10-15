Главное за день: обзор топ-новостей

Тимошенко уедет в Германию до конца ноября - Фюле

"Думаю, мы недалеко от этого", - сказал еврокомиссар Фюле журналистам, отвечая на вопрос, позволят ли Тимошенко выехать в Германию. - "Я однозначно ожидаю, что это случится перед Вильнюсским саммитом", - заявил еврокомиссар.

Сопредседатель Мониторинговой миссии Европарламента Александр Квасьневский также уверен, что в ближайшее время удастся решить вопрос с отправкой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на лечение в Германию и подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре.

Янукович назвал подписание Соглашения с ЕС ключевой задачей для Украины

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС является ключевой задачей для Украины, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время оглашения совместного заявления с Президентом Эстонской Республики Тоомасом Ильвесом.

Янукович также отметил, что Украина уже завершает подготовку к Вильнюсскому саммиту.

В свою очередь, президент Эстонии выразил поддержку стремлению Украины к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, а также осудил давление России на Украину .

РФ не будет вводить виз для Украины после подписания ассоциации с ЕС - Медведев

Россия даже не обсуждает вопрос введения виз для украинцеа после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил на пресс-конференции в Калуге, посвященной итогам 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

При этом Дмитрий Медведев отметил, что Россия не считает соглашение об ассоциации Украины с ЕС роковым для Украины.

В России задержан подозреваемый в убийстве в Бирюлево

Подозреваемого в убийстве москвича Егора Щербакова Орхана Зейналова задержали в подмосковной Коломне.

На Филиппинах от землетрясения погибли 80 человек

Землетрясение произошло сегодня утром и охватило три острова - Бохоль и популярные среди туристов Себу и Сикихор.

Сообщается о десятках раненых. Некоторые из них пострадали в давке, которая возникла, когда люди начали в панике выбегать на улицы.

На острове Бохоль разрушены многие здания, включая современные сооружения и старинные храмы. Повреждены участки автотрасс, мосты, нарушена подача электричества.

Украинцы заплатили лишь трети потребленного в этом году газа

Украинские потребители с начала года потребили 6,6 млрд кубометров газа на общую сумму 15,3 млрд грн, однако объем расчетов составил всего 5,3 млрд грн (34%), сообщил в ходе селекторного совещания в Кабинете министров министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник.

«С начала года потребители использовали 6,6 млрд кубометров газа на 15,3 млрд грн, а оплатили 5,3 млрд грн - менее 40%. Это очень низкий уровень расчетов», - сказал Темник. При этом он сообщил, что общий объем задолженности за потребленный газ, сформировалась по состоянию на середину октября текущего года, составляет 16,2 млрд грн.

Назван первый оппонент Усика на профессиональном ринге

Украинский боксер, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Александр Усик свой ​​первый бой на профессиональном ринге проведет против мексиканца Фелипе Ромеро. Об этом сообщили в промоутерской компании братьев Кличко К2, которая ведет карьеру Усика. Бой состоится 9 ноября в киевском Дворце спорта в рамках вечера профессионального бокса, который проводит К2.