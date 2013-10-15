РФ не будет вводить виз для Украины после подписания ассоциации с ЕС - Медведев

Россия не рассматривает вопрос введения виз для украинцев после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил на пресс-конференции в Калуге, посвященной итогам 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, введет ли Россия визы для украинцев после подписания Соглашения об ассоциации, Медведев отметил: «Насчет виз - эта тема не обсуждается. Надеюсь, что этого не случится».

Напомним, ранее российский дипломат Глазьев пугал Украину визовым режимом.