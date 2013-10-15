РФ не будет вводить виз для Украины после подписания ассоциации с ЕС - Медведев
18:18, 15 октября 2013Политика
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Премьер-министр России заявил, что тема визового режима даже не обсуждается.
РФ не планирует визового режима с Украиной - Медведев
Россия не рассматривает вопрос введения виз для украинцев после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил на пресс-конференции в Калуге, посвященной итогам 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
В частности, отвечая на вопрос журналистов, введет ли Россия визы для украинцев после подписания Соглашения об ассоциации, Медведев отметил: «Насчет виз - эта тема не обсуждается. Надеюсь, что этого не случится».
Напомним, ранее российский дипломат Глазьев пугал Украину визовым режимом.
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