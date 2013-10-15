Янукович: Подписание Соглашения с ЕС - ключевое задание для Украины
Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС является ключевым заданием для Украины, подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время провозглашения совместного заявления с Тоомасом Ильвесом.
Янукович заметил, что сегодня завершается подготовка к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”.
“Хочу подчеркнуть, что подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной во время этого саммита является нашим ключевым заданием”, - сказал Президент Украины.
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Янукович выразил убеждение, что подписание Соглашения об ассоциации отвечает интересам как Украины, так и стран-членов Евросоюза.
“Украина настроена начать имплементацию положений Соглашения об ассоциации уже после его подписания”, - сказал Янукович.
По его словам, Украина почувствует практические преимущества взаимодействия с Европейским Союзом вскоре после подписания соглашения о зоне свободной торговли, которое является составляющей Соглашения об ассоциации.
«Мы ожидаем, в частности, введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая позволит как украинцам, так и европейцам уже вскоре почувствовать практические преимущества взаимодействия между Украиной и ЕС в новом формате», - отметил Президент.