Экс-советник президента РФ рассказал о "психологическом ударе" Кучмы по Путину

Об этом заявил российский эксперт, советник Владимира Путина с 2000 по 2005 годы Андрей Илларионов в интервью Украинской правде.

В частности, в ответ на вопрос «Чем стала "оранжевая революция" для Путина?», Илларионов отметил: «Я хочу сказать, какие вещи привели к радикальному развороту в сознании, мировоззрении Владимира Путина на международной арене. Первое – это отказ ЕС во вступлении России. Второе – отказ НАТО во вступлении России. Третье – жесткая размолвка по поводу Ирака. А дальше пошли грузинская "революция роз" и "оранжевая революция" в Украине. Оба эти события были восприняты Путиным в качестве действий Запада по подрыву России».

По словам эксперта, Путин до сих пор верит, что это была технология, «...тем более, что некоторые из представителей западных стран откровенно говорили, как они помогали это делать. Например, Майкл Макфол (стенфордский профессор, нынешний посол США в Москве) рассказывал, как он помогал с финансированием оппозиции в Украине. Он говорил: "Да, действительно, мы помогали, но это смешные деньги, это немного, по сравнению с теми деньгами, которые Россия давала».

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На замечание журналиста, что Макфол все же говорил, что США поддерживали институты гражданского общества в Украине, а не оппозицию, Илларионов сказал: «Да, понятно, «институты гражданского общества». Но в данном конкретном случае это означает поддержку «оранжевой революции». Если бы «оранжевая революция» прошла сама по себе, может быть, она не произвела бы такого впечатления на Путина. Но этому предшествовало очень много других событий. А, во-вторых, Россия и Путин довольно серьезно инвестировали в Януковича в 2004 году. Было направлено огромное количество российских специалистов, политологов, очень много денег потратили. Сам Путин неоднократно летал в Украину, постоянно Медведчук советовался с Медведевым. Поэтому «оранжевая революция» очень серьезно шокировала Путина».

Более того, рассказал Илларионов, «в ключевой момент после первого тура выборов «оранжевой революции» Кучма прилетал в Москву на переговоры с Путиным. Встреча была в аэропорту, полчаса они там поговорили - и все. И когда Путин уговаривал Кучму использовать силу против «оранжевой революции», а Кучма, упорно глядя в потолок и рассматривая шнурки на своих ботинках, постоянно повторял: «Владимир Владимирович, вы не понимаете – Украина стала другой». «Подождите, мы же с вами договаривались!...». А Кучма говорит: «Украина стала другой». В итоге, Кучма не дал согласия на использование силы…»

По словам Илларионова, «в тот момент реальные политические полномочия были у Кучмы. И Кучма сделал выбор, чтобы он мог остаться жить на Украине, а не на какой-нибудь подмосковной даче. Это произвело окончательный мощнейший психологический удар по Путину, который изменил его отношение и к Украине, и к Западу, и к миру».