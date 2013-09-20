Кучма: надежда на снижение Россией цены на газ - это иллюзия

Об этом Кучма заявил, выступая на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES), открывшейся 20 сентября в Ялте.

«Надеяться, что нам Россия цену уменьшит на газ — это абсолютная иллюзия», - сказал экс-президент.

«И не надо обещать здесь внутри, что мы с утра до вечера ведем переговоры и чего-то достигнем. Надо делать так, чтобы не надо было нам просить», - добавил он.

По словам Кучмы, Россия в последние годы ведет агрессивную и прагматичную политику в отношении Украины.

«Не будут россияне, как говорил Ельцин - проснулся и думай об Украине. Сейчас они думают наоборот», - уточнил экс-президент.

Вместе с тем Кучма добавил, что Россию нужно благодарить, поскольку она заставляет украинскую власть и бизнес предпринимать шаги по модернизации отечественной экономики, которая к тому же является одной из самых энергоемких в мире.

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«Нужно россиян за это благодарить. Они заставляют нас заниматься высокими технологиями. Чтобы ту нашу промышленность, в том числе коммунальную промышленность, привести в божеский вид, привести к европейским стандартам, - сказал Кучма.

«На 1000 долларов нашего ВВП 400 долларов занимают энергоресурсы. Скажите, какая экономика выдержит? Никакая», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство Азарова с 2010 года ведет безуспешные переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Недавно премьер-министр Николай Азаров сказал, что каждый день действия украинско-российских газовых соглашений, подписанных в 2009 году, отдаляет Украину от России.