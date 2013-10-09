Янукович почтил память Ататюрка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Януковича возложил цветы к могиле Ататюрка в Мавзолее.

Участники церемонии почтили память Ататюрка минутой молчания, затем глава государства сделал запись в книге почетных гостей Мавзолея.

Также Янукович осмотрел музейную экспозицию, посвященную Ататюрку.

По теме: В Кракове проходит встреча Януковича с президентами Польши, Италии и Германии

Перед этим в Анкаре в Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля.

На церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Турции.

Президент Украины осмотрел строй воинов почетного караула.

Также состоялось представление членов украинской и турецкой официальных делегаций.

После этого началась встреча Януковича с Гюлем, которая проходила в формате "с глазу на глаз".