Янукович почтил память Ататюрка
Президент Украины Виктор Янукович в Анкаре почтил память первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Януковича возложил цветы к могиле Ататюрка в Мавзолее.
Участники церемонии почтили память Ататюрка минутой молчания, затем глава государства сделал запись в книге почетных гостей Мавзолея.
Также Янукович осмотрел музейную экспозицию, посвященную Ататюрку.
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Перед этим в Анкаре в Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля.
На церемонии прозвучали государственные гимны Украины и Турции.
Президент Украины осмотрел строй воинов почетного караула.
Также состоялось представление членов украинской и турецкой официальных делегаций.
После этого началась встреча Януковича с Гюлем, которая проходила в формате "с глазу на глаз".