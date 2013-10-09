Квасьневский назвал парадоксом сближение Украины с ЕС при правлении Януковича

Бывший Президент Польши Александр Квасневский считает парадоксом, что украинская власть активизировала работу, направленную на европейскую интеграцию страны, после избрания главой государства в 2010 году Виктора Януковича, которого долгое время считали пророссийским политиком.

Об этом Квасневский сказал в интервью изданию Gazeta Wyborcza, опубликованном сегодня.

"Это парадокс, что ускорение подготовки к ассоциации и созданию зоны свободной торговли (с ЕС) произошло во время премьерства Николая Азарова и Президента Януковича, которого считают пророссийским, а не во время "помаранчевых", - сказал он.

Квасневский отметил, что начатый более трех лет тому назад процесс был заторможен в связи с делом экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, но в последнее время ускорен благодаря действиям Российской Федерации, которая применила ряд экономических санкций против Украины.

"Эта блокада, несмотря на намерения Москвы, усилила проевропейские тенденции в Украине, в том числе и на востоке страны, потому что украинцы не воспринимают ни одной попытки их унижения", - сказал он.

"Пострадавшие от санкций олигархи начали вместе действовать в проевропейском направлении", - добавил Квасневский.

Он также отметил, что россияне очень ошибаются, потому что до сих пор относятся к украинцам, как к "младшим братьям".

"Кучма когда-то написал книжку под известным названием "Украина - не Россия". Россияне, к сожалению, ее не прочитали...", - сказал бывший Президент Польши.