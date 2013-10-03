Янукович требует от правительства обеспечить единые тарифы на ЖКУ

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Государственная политика направлена на то, что, где бы человек не жил, в каком бы регионе, тарифы на электроэнергию, воду, газ должны быть для всех равны, и государство как регулятор должно урегулировать эти отношения, и каждый регион не должен страдать от нерадивости чиновников. Это моя личная позиция и мои требования к Правительству», - сказал Янукович.

Президент выразил убеждение, что такой принцип формирования тарифов должен быть заложен в основу государственной политики.

Как сообщал УНИАН, утром 27 сентября около 800 человек перекрыли дорогу в центре Полтавы перед горсоветом и требовали от мэра созвать внеочередную сессию горсовета и отменить повышение тарифов, которые установил исполком 1 августа. Не дождавшись мэра, около 200 человек, прорвав заслоны милиции, ворвались в горсовет, выламали дверь в кабинет мэра и остались там ждать прибытия городского головы.

По теме: Тарифы на ЖКУ в Украине могут снизиться

Мэр Александр Мамай пришел на встречу с митингующими и попытался изложить свои аргументы в интересах повышения тарифов, однако участники митинга поставили ультиматум: или снижение тарифов на ЖКП, или отставка мэра.

Позже Мамай официально заявил, что тарифы на коммунальные услуги будут пересмотрены на внеочередной сессии горсовета на будущей неделе.

В тот же день премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал решить вопрос о пересмотре жилищно-коммунальных тарифов в Полтаве и призвал людей не обращать внимания на провокации отдельных политиков.