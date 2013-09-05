Тарифы на ЖКУ в Украине могут снизиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной инспекции Украины по контролю за ценами (Госценинспекция) Александр Киселев на пресс-конференции в Киеве.

«Нет, не предполагается такого (повышения тарифов – УНИАН)... Совершенно наоборот. Сегодня в стране усилиями правительства начат процесс преобразования всего этого ценового сегмента по жилищно-коммунальному хозяйству. Сегодня при каждой областной государственной администрации созданы специальные комиссии, при которых работают рабочие группы, которые занимаются исключительно наведением порядка в жилищных тарифах», - сказал Киселев.

Также он сообщил, что Госценинспекция постарается уменьшить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы надеемся, что мы все-таки цены нормализуем и приведем их в порядок и обязательно понизим. То есть в целом статистически мы надеемся на исход такой, который облегчит ношу каждого нашего гражданина и каждого жителя города (независимо от того, областной это центр, город Киев, либо это поселок или село)», - отметил Киселев.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства в августе потребовал исключить даже саму возможность появления экономически не обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.