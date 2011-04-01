С сегодняшнего дня выросли тарифы на электроэнергию

Сегодня вступило в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о повышении тарифов на электроэнергию, отпускаемую бытовым абонентам, на 15%.

Напомним, соответствующее постановление регулятор принял 17 марта, а 21 марта оно было в официальном порядке зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Согласно решению комиссии, тариф на электроэнергию для городского населения при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц вырастет до 28,02 коп. за кВт/ч (здесь и далее тарифы с учетом НДС), для населения, потребляющего более 150 кВт/ч, – до 36,48 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в сельской местности, при условии потребления до 150 кВт/ч в месяц тариф вырастет до 25,92 коп. за кВт/ч, в случае потребления свыше 150 кВт/ч в месяц – до 33,72 коп. за кВт/ч.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных кухонными электроплитами и электроотопительными установками, в том числе в сельской местности, тариф с 1 апреля т.г. вырастет при условии потребления до 250 кВт/ч до 21,54 коп. за кВт/ч, а в случае потребления свыше 250 кВт/ч – до 28,02 коп. за кВт/ч.

Для жителей негазифицированных домов, а также домов, в которых отсутствует централизованная система теплоснабжения, в том числе сельской местности, тариф вырастет до 21,54 коп. за кВт/ч независимо от объемов ежемесячного потребления.