Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ: 70% сотрудников спецслужб США отправлены в вынужденный отпуск

Разведывательное сообщество США отправило в вынужденный отпуск из-за прекращения финансирования госучреждений до 70% своих работников, сообщает во вторник газета Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки. Представитель директора национальной разведки Шон Тернер распространил заявление, в котором предупредил, что это создаст трудности в отслеживании угроз национальной безопасности США

СМИ: Инвесторы Microsoft добиваются отставки Билла Гейтса

Трое неназванных инвесторов Microsoft лоббируют данное решение в совете директоров. По мнению инвесторов, которые в совокупности располагают более 5% акций компании, Гейтс, находясь на своем посту, препятствует тому, чтобы Microsoft принимала новые стратегии развития.

Оппозиция штурмовала Киевсовет

В десять утра перед началом сессии Киевсовета представители оппозиции начали штурмовать здание мэрии. Они пытались прорвать милицейский кордон с помощью дымовых шашек. Для двух сотрудников милиции, которые пострадали в результате давки во время акции, вызвали «скорую помощь». Под стенами Киевсовета собрались киевляне и представители оппозиционных сил, которые требовали не проводить незаконную, по мнению оппозиции, сессию Киевсовета и безотлагательно назначить и провести выборы столичного мэра и депутатов Киевского городского совета. Сообщается, что задержаны 5 митингующих.

Азаров требует начать отопительный сезон

Отопительный сезон состоянию на 7:30 утра 2 октября начался во всех регионах Украины, кроме Херсонской области. По словам Азарова, энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно. "Сегодняшняя погода не позволяет держать людей в холоде, поэтому со вчерашнего дня, по поручению правительства, «Нафтогаз» начал приводить давление в системе до рабочей нормы. И вовремя, поскольку в большинстве регионов уже начали отопительный сезон", - заявил Николай Азаров.

Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения

Американская нефтегазодобывающая компания Shell начала геологическую разведку Юзовского месторождения (Донецкая и Харьковская области) для последующей добычи сланцевого газа.

Украина за месяц сократила импорт газа через Польшу на 16%

Украина в прошлом месяце импортировала через польскую ГТС по контракту с немецкой компанией RWE Supply & Trading около 87 млн. кубометров газа, что на 16 млн. кубометров, или 16% меньше, чем в предыдущем месяце.

Украинская делегация 10 октября в Вашингтоне будет говорить с МВФ о кредите

Правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября. Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил член правления Национального банка Украины Александр Дубыхвист.

В 20 раз сократился спрос украинцев на иностранную валюту

Спрос населения на иностранную валюту за январь-август этого года снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. "Если раньше население было активным участком, то сейчас вышло из этого рынка. Сальдо покупки населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн. дол. США, за аналогичный период 2012 года - 4,4 млрд долл.., То есть практически в 20 раз меньше спрос со стороны населения», - сказал представитель Нацбанка.

Greenpeace: Украинца с судна Arctic Sunrise обвинили в пиратстве

Обвинения в пиратстве предъявлено гражданину Украины Руслану Якушеву, который работал коком на судне Arctic Sunrise. "Украинский член команды официально обвинен в пиратстве", - сообщила экологическая организация Greenpeace в своем микроблоге в Twitter.

Доходы госбюджета Украины выросли до 250 млрд

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4278 млн грн, или на 1,74% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

«Газпром» подписал соглашение о транспортировке газа по «Южному потоку»

Компания «Газпром экспорт» (дочерняя компания российского «Газпрома», специализирующаяся на продаже газа) подписала соглашение о транспортировке газа с South Stream Transport - оператором газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Кабмин установил штраф за отказ покупателю в безналичном расчете

Кабинет министров установил норму, согласно которой торговые предприятия, которые отказали покупателю в расчете за товар с использованием платежной карты, могут быть оштрафованы в размере 500 необлагаемых минимумов.