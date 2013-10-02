Доходы госбюджета Украины выросли до 250 миллиардов

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,7 млрд грн, что на 8,15 млрд грн, или на 3,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 33,9 млрд грн, что на 3,87 млрд грн, или на 10,2%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-сентябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 7,7 млрд грн, или на 21,8%, по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 42,9 млрд грн, в том числе автоматическое возмещение НДС составило 17,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в размере 16,655 млрд грн.

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Доходы государственного бюджета в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно данным Госказначейства, снизились на 2,922 млрд грн, или на 1,32%, - до 217,79 млрд грн. Доходы общего фонда госбюджета за указанный период составили 187,624 млрд грн, доходы специального фонда госбюджета - 30,166 млрд грн. За январь-август текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость составил 36,928 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.