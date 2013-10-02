СМИ: Инвесторы Microsoft добиваются ухода Билла Гейтса

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, обладающее источниками, знакомыми с ситуацией.

По данным агентства, три неназванных инвестора Microsoft из числа 20 крупнейших вкладчиков компании лоббируют данное решение в совете директоров. По мнению инвесторов, которые в совокупности располагают более 5% акций компании, Гейтс, находясь на своем посту, препятствует тому, чтобы Microsoft принимала новые стратегии развития.

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Также они полагают, что уход Гейтса позволит предоставить преемнику Стива Балмера, недавно объявившего об отставке с поста генерального директора компании, больше полномочий для осуществления необходимых перемен в Microsoft. Помимо этого инвесторы считают, что полномочия Гейтса, который владеет 4,5% акций компании и является крупнейшим частным акционером, непропорциональны его доле в компании.

Представители Microsoft отказались комментировать эту информацию. Как отмечает агентство, пока ничто не указывает на то, что совет директоров готов принять решение об отстранении Гейтса с должности.

В настоящее время компания занята поисками преемника Балмера. СМИ сообщали, что наиболее вероятным кандидатом на пост генерального директора является глава компании Ford Алан Мулалли.

Билл Гейтс - американский предприниматель и филантроп, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Неоднократно признавался самым богатым человеком планеты по версии журнала Forbes - он занимал первые строчки рейтинга миллиардеров с 1996 по 2007 год, а также в 2009 и 2013 годах.