Кабмин установил штраф за отказ покупателю в безналичном расчете

Кабинет министров установил норму, согласно которой торговые предприятия, отказавшие покупателю в расчете за товар с использованием платежной карты, могут быть оштрафованы в размере 500 необлагаемых минимумов, что на сегодня составляет 8,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление о внесении изменений в Положение о порядке наложения и взыскания штрафов принято на заседании Кабмина 2 октября.

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“Документ предусматривает, что в случае отказа потребителю в предоставлении услуги, в данном случае - невозможности рассчитаться за товары или услуги электронными средствами платежа, вводится новая норма административной ответственности.

А именно, за ограничение или отказ в реализации прав потребителей относительно возможности рассчитываться платежными картами, на субъекты хозяйствования налагается взыскание в виде штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”, - говорится в сообщении пресс-службы.