В Украине в 20 раз сократился спрос на иностранную валюту

Спрос населения на иностранную валюту за январь-август текущего года снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Поменялось поведение населения на валютном рынке. Если ранее население было активным участком, то сейчас вышло с этого рынка. Сальдо покупок населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн долл. США, за аналогичный период 2012 года - 4,4 млрд долл., то есть практически в 20 раз меньше спрос со стороны населения», - сказал представитель Нацбанка.

По его словам, население больше принесло денег в банковскую систему, чем купило на рынке.