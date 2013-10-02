Украина за месяц сократила импорт газа через Польшу на 16%

14:46, 02 октября 2013
Общество
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Украина в прошлом месяце импортировала через польскую ГТС по контракту с немецкой компанией RWE Supply & Trading около 87 млн кубометров газа, что на 16 млн кубометров, или 16% меньше, чем в предыдущем месяце.

Украина второй месяц подряд сокращает импорт газа через Польшу

По данным управляющей газотранспортной системой Польши компании Gaz System, которыми располагает УНИАН, сентябрь стал вторым месяцем подряд, когда Украина сократила импорт газа через польскую ГТС.

В июне закупки газа "Нафтогазом Украины" выросли в месячном выражении на почти 12% после 3% роста в июне, а в августе к июлю снизились на 9%.

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В прошлом месяце, согласно оперативным данным Gaz System, украинцы ежесуточно импортировали от 2 до 4 млн кубометров газа в сутки при максимально возможных объемах в 4,8 млн кубометров.

При этом поставки не велись в первые три дня сентября.

В августе, согласно окончательным данным, ежесуточные поставки составляли почти 4 млн кубометров газа, при том что они осуществлялись 26 дней из 31 дня предыдущего месяца.

В июле "Нафтогаз" импортировал через Польшу 113 млн кубометров газа после 101 млн в июне, при том что пункт "Хермановице", через который осуществляются эти поставки, позволяет прокачивать почти 150 млн кубометров газа в месяц.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября польское издание Gazeta Prawna написало со ссылкой на свои источники, что польская PGNIG намерена побороться с RWE Supply & Trading и другими не названными компаниями за право поставлять газ в Украину.

По данным газеты, речь идет о ежегодных поставках до 1,7 млрд кубометров стоимостью 700 млн долл.

PGNIG не исключила возможности поставок газа в Украину, отметив, что это будет зависеть от ее газового баланса и того, будет ли объявлен аукцион на доступ к свободным мощностям пункта "Хермановице".

Справка УНИАН. Польша стала первой входящей в Евросоюз страной, через которую Украина с ноября 2012 начала поставки газа, пытаясь заменить дорогой российский газ, который обходится стране дороже по прямому контракту с "Газпромом" чем через посредника из Европы.

Украина на практике может закупить через Польшу меньше 4,8 млн кубометров газа в сутки, или около 1,75 млрд в год, из-за того, что контракт RWE c Gaz System предусматривает поставки с возможностью их прекращения в случае технической необходимости.

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