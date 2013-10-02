Украина за месяц сократила импорт газа через Польшу на 16%

По данным управляющей газотранспортной системой Польши компании Gaz System, которыми располагает УНИАН, сентябрь стал вторым месяцем подряд, когда Украина сократила импорт газа через польскую ГТС.

В июне закупки газа "Нафтогазом Украины" выросли в месячном выражении на почти 12% после 3% роста в июне, а в августе к июлю снизились на 9%.

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В прошлом месяце, согласно оперативным данным Gaz System, украинцы ежесуточно импортировали от 2 до 4 млн кубометров газа в сутки при максимально возможных объемах в 4,8 млн кубометров.

При этом поставки не велись в первые три дня сентября.

В августе, согласно окончательным данным, ежесуточные поставки составляли почти 4 млн кубометров газа, при том что они осуществлялись 26 дней из 31 дня предыдущего месяца.

В июле "Нафтогаз" импортировал через Польшу 113 млн кубометров газа после 101 млн в июне, при том что пункт "Хермановице", через который осуществляются эти поставки, позволяет прокачивать почти 150 млн кубометров газа в месяц.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября польское издание Gazeta Prawna написало со ссылкой на свои источники, что польская PGNIG намерена побороться с RWE Supply & Trading и другими не названными компаниями за право поставлять газ в Украину.

По данным газеты, речь идет о ежегодных поставках до 1,7 млрд кубометров стоимостью 700 млн долл.

PGNIG не исключила возможности поставок газа в Украину, отметив, что это будет зависеть от ее газового баланса и того, будет ли объявлен аукцион на доступ к свободным мощностям пункта "Хермановице".

Справка УНИАН. Польша стала первой входящей в Евросоюз страной, через которую Украина с ноября 2012 начала поставки газа, пытаясь заменить дорогой российский газ, который обходится стране дороже по прямому контракту с "Газпромом" чем через посредника из Европы.

Украина на практике может закупить через Польшу меньше 4,8 млн кубометров газа в сутки, или около 1,75 млрд в год, из-за того, что контракт RWE c Gaz System предусматривает поставки с возможностью их прекращения в случае технической необходимости.