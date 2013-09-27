Добкин в сносе доски Шевелеву в Харькове обвинил "свободовцев"

"Главные специалисты в нашей стране по борьбе с памятниками всем известны. И по Полтавской области, и по Сумской области и по Киевской области. Кто разрушает памятники, они даже этого не скрывают…", - заявил Добкин в эфире Шустер Live, намекая на активистов "Свободы", пишет Украинская правда.

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"Мы собирались демонтировать, выполнив решение (горсовета), эту доску и передать ее тем, кто ее изготовил. Для того, чтобы они, может быть, установили бы ее в том месте, где бы она не вызывала такого резонанса...", - сообщил глава Харьковской ОГА.

На информацию ведущего о том, что мэр Львова Андрей Садовой готов установить памятную доску Шевелеву во Львове, Добкин заявил: "Если мэр Львова будет до конца искренен в этом, мы готовы вместе с ним изготовить эту доску и передать ее во Львов от харьковской громады, пусть вешают во Львове".

Садовой в прямом эфире подтвердил свое намерение разместить памятную доску Шевелеву в своем городе.

Как известно, депутаты Харьковского горсовета проголосовали за отмену своего решения об установлении мемориальной доски языковеду Юрию Шевелеву.

Сразу после принятия такого решения доску демонтировали. Милиция проводит проверку этого факта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес ранее назвал ученого "​​соратником фашистов".