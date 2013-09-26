Путин хочет возродить старую империю, ему не нужны сильные соседи - Саакашвили

Саакашвили сообщил, что идея Евразийского союза была выработана как альтернатива Европейскому Союзу Владимиром Путиным и является главным проектом его нового президентского срока.

"Потому что старая Империя пытается вернуться к своим утраченным границам. Но "границы" неправильное слово, так как эта Империя — будь то Российская империя, Советский союз, Российская Федерация или Евразийский союз — никогда не имела границ. У нее была лишь периферия", - заявил Саакашвили.

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Президент Грузии отметил, что восточно-европейские государства, стремящиеся присоединиться к семье свободных и демократичных стран, сталкиваются с постоянным давлением и угрозами.

"Армения загнана в угол, Молдавия подвергается блокаде, Украина находится под ударом, Азербайджан подвергается гигантскому давлению, а Грузия оккупирована… В отличие от большинства стран, Российская Федерация не заинтересована в стабильных государствах у своих границ. Кремль стремится сохранить состояние постоянного беспорядка в соседних государствах. Он отвергает саму идею сильных правительств в Грузии, Украине или Молдавии, даже тех, которые стараются учитывать его интересы", - заявил он.

В своем выступлении Саакашвили обсудил и российско-украинские отношения.

"Правительство Виктора Януковича находится под постоянным давлением, перед саммитом в Вильнюсе (саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года, где предполагается подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС. — ред.) против Украины развязана торговая война, российские чиновники открыто говорят о разделении страны. Потому что российские власти отлично понимают, что как только сильные госинституты будут созданы в Украине, Грузии, Молдавии или в любой другой стране, как только на сцене появятся функционирующие государства, эти институты и эти государства будут выражать и проводить в жизнь волю своих народов, а именно — стремление к полной независимости и движению к Европе", - сказал президент Грузии.

По мнению Саакашвили, Евразийский союз строится на противоположных Европейскому союзу основаниях.

"Он поддерживается нетерпимостью, в его основе лежат структуры бывшего КГБ и целью его является возрождение старой Империи. Пассивность и посредственность являются единственными критериями для вступления (в Евразийский союз. — ред), - заявил он.

"Через несколько лет Владимир Путин уйдет из Кремля, исчезнет из российской политики. Российские граждане будут помнить его как призрак старых времен — времен коррупции и подавления. Никто не знает, будет ли этот процесс мирным или насильственным, будет ли его последователь националистом или либералом или тем и другим, но важно то, что Россия перестанет тогда быть империей, она станет нормальным государством", - подитожил Саакашвили.