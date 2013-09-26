Постпред РФ в ООН назвал Саакашвили психически больным

Такое решение, по словам постоянного представителя РФ в ООН Виталия Чуркина, было принято в знак протеста против антироссийского характера выступления грузинского лидера, передает РБК со ссылкой на Russia Today.

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В.Чуркин отметил, что речь М.Саакашвили носила не только русофобский, но и "антиправославный" характер.

Полпред заявил, что "к счастью для грузинского народа, этот человек, чье психическое здоровье нуждается в профессиональной оценке, находится на закате своей политической карьеры".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что постоянные члены Совбеза ООН достигли соглашения по ключевым пунктам резолюции о ликвидации химического оружия Сирии. Тем не менее, члены российской делегации эти сведения не подтвердили.