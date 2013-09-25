Кармазин говорит, что его ни одним законом не остановить
Закон, который сделает невозможным лишение депутатов полномочий решением Высшего административного суда, ничего не даст.
Так считает экс-депутат Юрий Кармазин, по искам которого Высший административный суд лишил полномочий трех народных депутатов, в том числе и бывшего члена фракции Партии регионов Игоря Маркова .
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"Антикармазинский закон никакой не даст ничего. Скрыть можно все, но не от всех", - сказал он в эфире 5 канала, напомнив, что ЦИК незаконно не установила результаты выборов народного депутата в 5 округах, пишет Украинская правда.
Как известно, в Партии регионов начали работу над законопроектом, который поможет защитить депутатов от досрочного прекращения их полномочий в суде.
Как отметил один из авторов документа, Владислав Лукьянов, "мы предлагаем, чтобы после принятия присяги народным депутатом в зале парламента его можно было лишить мандата только по решению Верховной Рады".